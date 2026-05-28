LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès
LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès vendredi 17 juillet 2026.
Le Barcarès
LES PIEDS DANS L’EAU
Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Plongez au cœur du Parc des Dosses avec la balade Les pieds dans l’eau ! Découvrez lagunes, oiseaux et biodiversité au plus près. Sur inscription uniquement, places limitées pour une expérience unique.
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Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 53 maisondeletang@mairie-leucate.fr
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English :
Immerse yourself in the Parc des Dosses with the Feet in the Water walk! Discover lagoons, birds and biodiversity up close. Registration only, places limited for a unique experience.
L’événement LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès a été mis à jour le 2026-05-25 par OT DE PORT BARCARES
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