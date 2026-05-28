Le Barcarès

LES PIEDS DANS L’EAU

Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Plongez au cœur du Parc des Dosses avec la balade Les pieds dans l’eau ! Découvrez lagunes, oiseaux et biodiversité au plus près. Sur inscription uniquement, places limitées pour une expérience unique.

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Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 53 maisondeletang@mairie-leucate.fr

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English :

Immerse yourself in the Parc des Dosses with the Feet in the Water walk! Discover lagoons, birds and biodiversity up close. Registration only, places limited for a unique experience.

L’événement LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès a été mis à jour le 2026-05-25 par OT DE PORT BARCARES