Les pièges statistiques Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris
Les pièges statistiques Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris mardi 19 mai 2026.
Sondages, graphiques, moyennes… beaucoup d’informations nous sont fournies assorties d’arguments numériques. Si la science statistique est précieuse, elle reste pleine de pièges et regorge d’étonnants paradoxes. Il convient donc d’être méfiant, et cette méfiance commence par la prise de conscience de la complexité des statistiques, que vous découvrirez dans ce petit voyage singulier. Conférence animée par Nicolas Gauvrit, mathématicien spécialisé en sciences cognitives et en psychologie, dans le cadre du cycle Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique initié par Gérald Bronner, avec le soutien du projet SOUND et de la Fondation Descartes.
Organisé par la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, avec le soutien du projet SOUND et de la Fondation Descartes.
Conférence animée par Nicolas Gauvrit et proposée par Gérald Bronner
Le mardi 19 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T21:00:00+02:00
Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
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