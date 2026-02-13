Les pionnières du cinéma, Maison des Arts, Pessac

Les pionnières du cinéma Mardi 17 mars, 14h30, 19h00 Maison des Arts Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T14:30:00+01:00 – 2026-03-17T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T19:00:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00

Les pionnières du cinéma

Alice Guy, Mary Ellen Bute, Mabel Normand / Isabelle Olivier | Compagnie Métamorphose

Les premières réalisatrices de films étaient des aventurières, des pionnières. Mais elles ont été très injustement oubliées, outrageusement invisibilisées, au bénéfice de réalisateurs auxquels elles n’ont pourtant rien à envier en termes de créativité. Repoussant les limites du récit et de l’esthétique, leurs films étaient courageux, inventifs, passionnants. Sans elles, c’est tout l’art de filmer qui eût été différent. Il devient urgent de les redécouvrir !

La harpiste de jazz Isabelle Olivier, le pianiste et accordéoniste Thomas Olivier-Beuf et le batteur David Paycha offrent à travers ce ciné-concert une exaltante découverte de quelques chefs-d’œuvres des toutes premières réalisatrices de l’histoire du cinéma : La fée aux Choux (1896), premier film fantastique de l’histoire du cinéma, Madame a des envies (1906), Les résultats du féminisme (1906), un extrait de La naissance, la vie et la mort de notre seigneur Jésus-Christ (1906), premier péplum avec ses 300 figurants, et A fool and his money (1912), premier film narratif avec une distribution entièrement afro-américaine, d’Alice Guy, Parabola (1937), film expérimental envoûtant et hypnotique de Mary Ellen Bute; et Mabel’s Stage Prédicament (1914), comédie burlesque américaine réalisée par Mabel Normand, et dans laquelle apparaît pour la toute première fois le personnage de Charlot interprété par un certain Charlie Chaplin.

Maison des Arts Université de Bordeaux Montaigne Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/542851-les-pionnieres-du-cinema »}]

Dans le cadre du festival Cultivons notre matrimoine ! Un ciné-concert offrant une exaltante découverte de quelques chefs-d’œuvres des toutes premières réalisatrices de l’histoire du cinéma. Matrimoine Ciné-concert

Fonds Perdus