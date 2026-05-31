Les pionniers chalonnais de la photographie, 1845-1860, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Les pionniers chalonnais de la photographie, 1845-1860 27 février – 21 juin 2027 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T09:30:00+01:00 – 2027-02-27T11:45:00+01:00

Fin : 2027-06-21T14:00:00+02:00 – 2027-06-21T17:45:00+02:00

Après Niépce, la Bourgogne, et en particulier Chalon-sur-Saône, reste un des berceaux de la photographie jusque dans les années 1860. Jean-Marie Taupenot, Edouard Loydreau, Fortuné-Joseph Petiot-Groffier, Pierre Trémeaux ont tous quatre marqué l’histoire la photographie au mi-temps du XIXe siècle, par leurs inventions, leur pratique, leur talent.

L’exposition retracera le parcours de ces quatre figures, à partir des riches collections du musée Nicéphore Niépce et des prêts des musées de Roanne et de collectionneurs.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Après Niépce, la Bourgogne, et en particulier Chalon-sur-Saône, reste un des berceaux de la photographie jusque dans les années 1860. Jean-Marie Taupenot, Edouard Loydreau, Fortuné-Joseph Pierre ont …

Edouard Guy Loydreau © musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône