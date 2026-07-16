Les pionniers de la photographie en Touraine à la belle époque, Chapelle Saint-Libert, Tours

Informations pratiques

Les pionniers de la photographie en Touraine à la belle époque 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Libert Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, la Société archéologique de Touraine présente une exposition consacrée aux photographies prises par les membres de la Société photographique de Touraine entre 1890 et 1920. Cette manifestation mettra en lumière une remarquable collection de photographies anciennes, rarement montrée au public. Une cinquantaine de tirages seront exposés, accompagnés d’un diaporama d’environ 200 clichés. Les visiteurs pourront également découvrir des plaques photographiques sur verre ainsi que plusieurs appareils de prise de vue et de projection du début du XXᵉ siècle.

Chapelle Saint-Libert 37 avenue André-Malraux 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 64 41 57 http://www.societearcheotouraine.eu Chapelle du XIIe siècle, fondée sur l’enceinte gallo-romaine du IVe siècle, couverte par une charpente du XVe siècle. Achetée en 2011 par la SAT, restaurée entre 2013 et 2015, devenue le siège de la Société archéologique de Touraine, Conférences, concerts, expositions animent régulièrement ce lieu, toute l’année.

Les pionniers de la photographie en Touraine à la belle époque

© Course automobile Paris-Madrid. Arrêt à Tours – 24 mai 1903. ( Collection Sat-4020-0052)