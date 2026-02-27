Les plantes et les bords des chemins Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Les plantes et les bords des chemins Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 25 avril 2026.
Les plantes et les bords des chemins
Maison de la Nature 5 rue Heronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Découverte des plantes courantes des bords de chemins, avec anecdotes, secrets et astuces ! Inscriptions gratuites et obligatoires
.
Maison de la Nature 5 rue Heronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover common wayside plants, with anecdotes, secrets and tips! Free, compulsory registration
L’événement Les plantes et les bords des chemins Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-26 par Ardennes Tourisme