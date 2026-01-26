Les plantes médicinales Écluzelles
Les plantes médicinales Écluzelles dimanche 3 mai 2026.
Les plantes médicinales
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Apprenez les usages traditionnels des plantes médicinales lors d’une balade et utilisez ces plantes aux vertus thérapeutiques lors d’un atelier à la Maison des Espaces Naturels.
Intervenant Elsa Delahaye
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn about the traditional uses of medicinal plants during a walk, and use these plants with their therapeutic virtues during a workshop at the Maison des Espaces Naturels.
L’événement Les plantes médicinales Écluzelles a été mis à jour le 2026-01-26 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX