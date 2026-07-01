Les plaques précieuses d’Auguste Ponsot, MucMA (Espace culture), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Les plaques précieuses d’Auguste Ponsot Mercredi 13 janvier 2027, 18h30 MucMA (Espace culture) Nord

Gratuité, 160 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T18:30:00+01:00 – 2027-01-13T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-13T18:30:00+01:00 – 2027-01-13T20:00:00+01:00

A l’occasion du vernissage de l’exposition « Art et physique : restituer les couleurs » d’Alexandre Le Bourgeois, restitution de sa résidence AIRlab en immersion au laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules (PhLAM), la Direction Culture dévoilera le documentaire de 26 min « Les plaques précieuses d’Auguste Ponsot ».

Ce film documentaire emmène le spectateur à la découverte du patrimoine scientifique de l’Université de Lille et lui dévoile la collection fascinante de photographies interférentielles d’Auguste Ponsot (vers 1905). Il revient sur l’étude approfondie qui a permis leur reconnaissance comme trésor national (inscription MH), depuis leur redécouverte à leur identification en passant par la mise en lumière de ce procédé rare et oublié de la photographie (procédé Lippmann, Prix Nobel de physique 1908).

MucMA (Espace culture) Campus Cité scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 62 26 81 67 https://culture.univ-lille.fr/ La Direction culture de l’Université de Lille propose une programmation riche centrée sur les transitions, inclusive et largement ouverte sur les habitants de la région grâce à une gratuité totale de ses propositions. Sa politique culturelle présente une double spécificité : la participation directe de la communauté universitaire dans la programmation ainsi qu’une articulation étroite avec les domaines de la recherche. Avec près de 160 événements par an, une cinquantaine d’ateliers de pratique artistique, une vingtaine de résidences artistiques et une ouverture sur les propositions des partenaires culturels régionaux grâce à Atout culture, elle accueille plus de 17000 spectateurs chaque année. Accessible depuis la station de métro (ligne 2) Cité Scientifique – Professeur Gabillard

A l’occasion du vernissage de l’exposition « Art et physique : restituer les couleurs » d’Alexandre Le Bourgeois, restitution de sa résidence AIRlab en immersion au laboratoire de physique des lasers, …

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