Les Pluri’Elles Créatives Place Saint Pierre Limoges
Les Pluri’Elles Créatives Place Saint Pierre Limoges vendredi 22 mai 2026.
Limoges
Les Pluri’Elles Créatives
Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-22
Les femmes de l’association collaborative Pluri’Elles exposent au Pavillon du Verdurier à Limoges. Créatrices, artistes, ambassadrices présentent leurs œuvres et partagent leur savoir-faire. .
Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87
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English : Les Pluri’Elles Créatives
L’événement Les Pluri’Elles Créatives Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole
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