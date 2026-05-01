Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Pluri’Elles Créatives Place Saint Pierre Limoges

Les Pluri’Elles Créatives Place Saint Pierre Limoges

Les Pluri’Elles Créatives Place Saint Pierre Limoges vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Place Saint Pierre

Adresse : Pavillon du Verdurier

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Limoges

Les Pluri’Elles Créatives

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-22

Les femmes de l’association collaborative Pluri’Elles exposent au Pavillon du Verdurier à Limoges. Créatrices, artistes, ambassadrices présentent leurs œuvres et partagent leur savoir-faire.   .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Pluri’Elles Créatives

L’événement Les Pluri’Elles Créatives Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)