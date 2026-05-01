Les Pluri’Elles Créatives Place Saint Pierre Limoges

Limoges

Les Pluri’Elles Créatives

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-22

Les femmes de l’association collaborative Pluri’Elles exposent au Pavillon du Verdurier à Limoges. Créatrices, artistes, ambassadrices présentent leurs œuvres et partagent leur savoir-faire. .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

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English : Les Pluri’Elles Créatives

L’événement Les Pluri’Elles Créatives Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole