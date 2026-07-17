Les plus belles musiques des films de Miyazaki, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Les plus belles musiques des films de Miyazaki Mardi 19 janvier 2027, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T23:00:00+01:00

Dès les premières notes, les images surgissent presque malgré nous. Un ciel qui s’ouvre, un souffle de vent, un regard d’enfant… La musique de Joe Hisaishi possède ce pouvoir rare : elle ne se contente pas d’accompagner les films de Hayao Miyazaki, elle en exprime l’âme profonde.

Bien plus qu’une simple musique d’illustration, elle traduit les émotions intérieures et les états d’âme des personnages. De la délicatesse lumineuse de Le Vent se lève à la tendresse joyeuse de Mon voisin Totoro, de la poésie mouvante de Le Château ambulant à l’élan espiègle et sensible de Ponyo, chaque thème agit comme un langage émotionnel immédiat. Si cette musique nous touche autant, c’est parce qu’elle met en sons ce que chacun ressent intimement : la nostalgie, l’émerveillement, la mélancolie douce, l’espoir.

Interprétées sur scène par le Grissini Project, devenu une véritable star de la musique à l’image, ces musiques prennent une dimension nouvelle. Libérées de l’écran, elles révèlent toute leur richesse mélodique et leur profondeur expressive, invitant le public à un voyage intérieur fait de poésie, de douceur et d’intensité.

Le concert devient alors une expérience sensible et collective. Le public écoute, respire, se laisse traverser par les souvenirs et les émotions. On sourit, on s’émeut, parfois on retient son souffle. La musique agit comme une mémoire affective : chacun y associe ses propres images, ses états d’âme, ses souvenirs personnels.

Pensé pour être partagé en famille ou entre amis, ce concert s’adresse aussi bien aux amateurs d’animés japonais qu’aux spectateurs curieux de découvrir cet univers à travers la musique. Un moment suspendu, profondément humain, où la musique de Joe Hisaishi nous rappelle avec délicatesse que certaines émotions n’ont pas besoin d’images pour être pleinement ressenties — il suffit de les écouter, ensemble.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/les-plus-belles-musiques-des-films-de-miyazaki-1/150839 »}]

Par le Grissini Project !