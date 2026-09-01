Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux Cyclab Rue Hilaire Sassaro Surgères

Informations pratiques

Surgères

Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux Cyclab

Rue Hilaire Sassaro L’atelier CyclaB Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Atelier CyclaB, spécialisée dans l’innovation en économie circulaire et zéro déchet, vous invite à leur rendre visite lors de la journée des Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine.

Visite commentée avec l’équipe à 9h30 et 11h.

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Rue Hilaire Sassaro L’atelier CyclaB Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 47 74 atelier@cyclad.org

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English :

Atelier CyclaB, which specializes in innovation in the circular economy and zero waste, invites you to visit them during the (Always) Open House Day for Third Places in Nouvelle-Aquitaine.

Guided tours with the team at 9:30 a.m. and 11:00 a.m.

L’événement Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux Cyclab Surgères a été mis à jour le 2026-09-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin