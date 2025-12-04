Les prairies du Roy en jeu de piste nature Loches

Les prairies du Roy en jeu de piste nature

Les Prairies du Roy recèle une multitude de secrets. En famille ou entre amis, venez faire un jeu de piste original qui vous permettra de découvrir un animal unique qui vit dans cette zone humide.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Chiens non acceptés.

RDV à l’Office de Tourisme.

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Les Prairies du Roy conceals a multitude of secrets. With family or friends, come and enjoy an original treasure hunt to discover a unique animal that lives in this wetland.

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs not allowed.

Meeting point at the Tourist Office.

