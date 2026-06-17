Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Les Préférences

1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-15

Votre événement de la rentrée ! C’est la cinquième édition du festival littéraire Les Préférences de la Maison Julien Gracq !

Cette cinquième édition, dirigée artistiquement par Abigail Assor, sera différente des précédentes, elle se déroulera entre Nantes, Ancenis, Cholet, Saint-­Florent-­le­-Vieil et Angers… et fera la part belle à la création littéraire contemporaine, accessible à toutes et tous, au travers de tables rondes, de rencontres, d’expositions, de lectures sur toue…

Le festival Les Préférences est un évènement littéraire d’envergure nationale. Par la richesse de sa programmation et la présence d’artistes et d’autrices et d’auteurs originaires de différents horizons, notamment du Moyen­ Orient, cette édition labellisée Saison Méditerranée témoigne du rayonnement grandissant du festival à l’international et de sa volonté de faire dialoguer les territoires, les langues et les imaginaires.

Le rendez­-vous de votre rentrée est pris, dès le 15 septembre, pour une nouvelle édition des Préférences !

Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur le site internet de la Maison Julien Gracq. .

1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

Your back-to-school event! It’s the fifth edition of the Les Préférences literary festival at the Maison Julien Gracq!

L’événement Les Préférences Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-20 par Anjou tourisme & attractivité