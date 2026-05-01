Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Salle du Cloître Mamers

Mamers

Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine

Salle du Cloître 50, Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

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Salle du Cloître 50, Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Mamers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Maine Saosnois