Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Salle du Cloître Mamers
Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Salle du Cloître Mamers jeudi 7 mai 2026.
Mamers
Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine
Salle du Cloître 50, Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
.
Salle du Cloître 50, Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Mamers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Mamers (Sarthe)
- Courses hippiques à Mamers Mamers 25 mai 2026
- 8ème édition du Festi’Rok Mamers 30 mai 2026
- The Greatest Somashow Espace Saugonna Mamers 13 juin 2026
- Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers 19 juin 2026
- Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Salle du Cloitre Mamers 27 juin 2026