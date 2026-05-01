Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Salle du Cloître Mamers

Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Salle du Cloître Mamers jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Salle du Cloître

Adresse : 50, Place Carnot

Ville : 72600 Mamers

Département : Sarthe

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mamers

Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine

Salle du Cloître 50, Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :
2026-05-07

  .

Salle du Cloître 50, Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Premiers Mamertins Mamers de la préhistoire à lépoque gallo-romaine Mamers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Maine Saosnois

À voir aussi à Mamers (Sarthe)