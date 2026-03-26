Les Prieurales Abbaye de Graville Le Havre

Les Prieurales

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Au programme

Samedi 27 juin à 15h00 Concert de l’ensemble Mnémosyne Les femmes mystiques du Moyen-Age

Avec Virginie de Mey (chant, vièle à archet et boîte à musique) et Michaël-le Grébil liberg (chant, cetera oscura et ceterina d’amor)

Samedi 27 juin à 16H00 Visite thématique du musée autour des sculptures de l’Abbaye en regard de l’instrumentarium des Prieurales qui s’en est inspiré.

Samedi 27 juin à 17h00 Conte musical Le chevalier au lion

D’après le roman de Chrétien de Troyes pour les petits et les grands dès 6 ans.

Par l’ensemble Celadon avec Paulin Bündgen (contre-ténor, percussions et vièle à archet, Caroline Huynh Van Xuan (organetto) et Carla Vallès (narration)

Dimanche 28 juin à 11h00 Concert-performance Le lai de l’Ymage

Par Michaël-le Grébil Liberg

Le public est invité à entrer dans l’église abbatiale en silence pour vivre l’immersion totale dans l’oeuvre du 14ème siècle. 40mn de dépaysement, de méditation et de voyage dans le temps, au son de la voix de Michaël Grébil et de sa cetera oscura.

Réservation obligatoire sur helloasso.com/associations/les-prieurales .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 69 40

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English : Les Prieurales

L’événement Les Prieurales Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie