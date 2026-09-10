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Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie, En ligne, Lille

lundi 19 octobre 2026 · En ligne · Lille

Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie Lundi 19 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T17:30:00+02:00 – 2026-10-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-19T17:30:00+02:00 – 2026-10-19T18:30:00+02:00

Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie
Fissure, infiltration… Comprendre les pathologies du bâtiment, c’est saisir les opportunités qu’offrent les travaux d’économie d’énergie pour préserver et valoriser son bien.
Lundi 19 octobre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U
Animé par : Adacc

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Webinaire

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