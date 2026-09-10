Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie, En ligne, Lille
lundi 19 octobre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie Lundi 19 octobre, 17h30 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T17:30:00+02:00 – 2026-10-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-19T17:30:00+02:00 – 2026-10-19T18:30:00+02:00
Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie
Fissure, infiltration… Comprendre les pathologies du bâtiment, c’est saisir les opportunités qu’offrent les travaux d’économie d’énergie pour préserver et valoriser son bien.
Lundi 19 octobre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U
Animé par : Adacc
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Webinaire
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