Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie, En ligne, Lille

Informations pratiques

Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie Lundi 19 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T17:30:00+02:00 – 2026-10-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-19T17:30:00+02:00 – 2026-10-19T18:30:00+02:00

Les principales pathologies du bâtiment et les travaux d’économie d’énergie

Fissure, infiltration… Comprendre les pathologies du bâtiment, c’est saisir les opportunités qu’offrent les travaux d’économie d’énergie pour préserver et valoriser son bien.

Lundi 19 octobre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U

Animé par : Adacc

En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U »}] https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U

Webinaire

AMELIO