Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix

Roubaix

Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette)

Rue de France Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les dates !!**

• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**

– avec Battle Popping _(encadré par Session Concept)_,

– Stand de retro gaming,

– Initiations et démonstrations de Rollers _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,

– Cours de Gym Tonic _(avec Cogni Sport)_,

– Stand de jeux anciens des années 80 (_avec Wellouej)_,

– Expo sur les grands événements des années 80 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 80 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier DIY, avec réalisation de scoubidous et d’échasses

Les dates suivantes à ne pas râter

• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les dates !!**

• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**

– avec Battle Popping _(encadré par Session Concept)_,

– Stand de retro gaming,

– Initiations et démonstrations de Rollers _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,

– Cours de Gym Tonic _(avec Cogni Sport)_,

– Stand de jeux anciens des années 80 (_avec Wellouej)_,

– Expo sur les grands événements des années 80 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 80 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier DIY, avec réalisation de scoubidous et d’échasses

Les dates suivantes à ne pas râter

• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie** .

Rue de France Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40

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English :

**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Save the dates!

? **BACK TO 1980’s: Friday, July 24 (2pm-8pm) at Brossolette, in the rue de France parking lot

– with Battle Popping _(supervised by Session Concept)_,

– Retro gaming stand,

– Roller skating initiations and demonstrations _(with Club des Patineurs de Roubaix)_,

– Gym Tonic classes _(with Cogni Sport)_,

– 80s vintage games stand (with Wellouej)_,

– Expo on the major events of the ’80s and history of the neighborhood What does the history of the ’80s mean to you? (with PRJ youth)_

– DIY workshop, with scoubidous and stilt-making

The following dates are not to be missed:

? **BACK TO 1990’s: Friday August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin**

? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**

L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme