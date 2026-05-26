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Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix

Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Rue de France Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Roubaix

Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette)

Rue de France Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les dates !!**

• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**
– avec Battle Popping _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming,
– Initiations et démonstrations de Rollers _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Cours de Gym Tonic _(avec Cogni Sport)_,
– Stand de jeux anciens des années 80 (_avec Wellouej)_,
– Expo sur les grands événements des années 80 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 80 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY, avec réalisation de scoubidous et d’échasses

Les dates suivantes à ne pas râter
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les dates !!**

• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**
– avec Battle Popping _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming,
– Initiations et démonstrations de Rollers _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Cours de Gym Tonic _(avec Cogni Sport)_,
– Stand de jeux anciens des années 80 (_avec Wellouej)_,
– Expo sur les grands événements des années 80 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 80 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY, avec réalisation de scoubidous et d’échasses

Les dates suivantes à ne pas râter
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**   .

Rue de France Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Save the dates!

? **BACK TO 1980’s: Friday, July 24 (2pm-8pm) at Brossolette, in the rue de France parking lot
– with Battle Popping _(supervised by Session Concept)_,
– Retro gaming stand,
– Roller skating initiations and demonstrations _(with Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Gym Tonic classes _(with Cogni Sport)_,
– 80s vintage games stand (with Wellouej)_,
– Expo on the major events of the ’80s and history of the neighborhood What does the history of the ’80s mean to you? (with PRJ youth)_
– DIY workshop, with scoubidous and stilt-making

The following dates are not to be missed:
? **BACK TO 1990’s: Friday August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin**
? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**

L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme

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