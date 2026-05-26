Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix vendredi 24 juillet 2026.
Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette)
Rue de France Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les dates !!**
• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**
– avec Battle Popping _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming,
– Initiations et démonstrations de Rollers _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Cours de Gym Tonic _(avec Cogni Sport)_,
– Stand de jeux anciens des années 80 (_avec Wellouej)_,
– Expo sur les grands événements des années 80 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 80 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY, avec réalisation de scoubidous et d’échasses
Les dates suivantes à ne pas râter
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les dates !!**
• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**
– avec Battle Popping _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming,
– Initiations et démonstrations de Rollers _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Cours de Gym Tonic _(avec Cogni Sport)_,
– Stand de jeux anciens des années 80 (_avec Wellouej)_,
– Expo sur les grands événements des années 80 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 80 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY, avec réalisation de scoubidous et d’échasses
Les dates suivantes à ne pas râter
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie** .
Rue de France Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40
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English :
**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Save the dates!
? **BACK TO 1980’s: Friday, July 24 (2pm-8pm) at Brossolette, in the rue de France parking lot
– with Battle Popping _(supervised by Session Concept)_,
– Retro gaming stand,
– Roller skating initiations and demonstrations _(with Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Gym Tonic classes _(with Cogni Sport)_,
– 80s vintage games stand (with Wellouej)_,
– Expo on the major events of the ’80s and history of the neighborhood What does the history of the ’80s mean to you? (with PRJ youth)_
– DIY workshop, with scoubidous and stilt-making
The following dates are not to be missed:
? **BACK TO 1990’s: Friday August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin**
? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**
L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Brossolette) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme
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