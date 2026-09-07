Les procès des animaux à travers l’histoire, Maire de Veretz – salle des mariages, Véretz

Informations pratiques

Les procès des animaux à travers l’histoire Samedi 3 octobre, 18h00 Maire de Veretz – salle des mariages Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Juger un cochon, des rats ou des insectes peut nous paraître absurde aujourd’hui. Pourtant, à la fin du Moyen Âge, la justice n’hésitait pas à les convoquer au tribunal. Ces pratiques judiciaires ont eu cours dans toute l’Europe pendant plusieurs siècles et elles méritent d’être mieux comprises, car elles illustrent les conceptions que se faisaient les humains de leurs rapports avec les animaux.

Emmanuel Gagnepain, enseignant en histoire et président des Salons de Choiseul, vous éclairera sur ce sujet aussi étonnant que passionnant.

Maire de Veretz – salle des mariages 4 rue Moreau Vincent, 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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©Emmanuel Gagnepain