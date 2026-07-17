AGENDA · Véretz
Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires, Pressoir d’Eugène, Véretz
samedi 19 septembre 2026 · Pressoir d'Eugène · Véretz
Informations pratiques
Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires 19 et 20 septembre Pressoir d’Eugène Indre-et-Loire
Contact : Tél. 06 87 66 23 98 – henrilevy.mail@orange.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du Pressoir d’Eugène de M. et Mme LEVY
Plusieurs expositions à découvrir :
- Adélaïde et Eugène BIZEAU, Amour et Anarchie
- 2 évocations de Véretz, Jacqueline Brunel et Pierre Yves Delarue
- La Bande dessinée, de la préhistoire aux images d’Épinal et aux illustrés de nos grands parents
Pressoir d’Eugène 23 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite du Pressoir d’Eugène de M. et Mme LEVY
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À voir aussi à Véretz (Indre-et-Loire)
- Balade-apéro sur le Cher Véretz 8 août 2026
- Conférence sur Paul-Louis Courier, Mairie de Véretz, salle des mariages, Véretz 19 septembre 2026
- Visites de la tribune seigneuriale et de l’église Notre-Dame de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz 20 septembre 2026
- Visites extérieures du château de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz 20 septembre 2026