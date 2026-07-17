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Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires, Pressoir d’Eugène, Véretz

samedi 19 septembre 2026 · Pressoir d'Eugène · Véretz

Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires, Pressoir d’Eugène, Véretz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pressoir d'Eugène
Adresse
23 rue Chaude 37270 Véretz
Ville
37270 Véretz
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Contact : Tél. 06 87 66 23 98 - henrilevy.mail@orange.fr

Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires 19 et 20 septembre Pressoir d’Eugène Indre-et-Loire

Contact : Tél. 06 87 66 23 98 – henrilevy.mail@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du Pressoir d’Eugène de M. et Mme LEVY
Plusieurs expositions à découvrir :

  • Adélaïde et Eugène BIZEAU, Amour et Anarchie
  • 2 évocations de Véretz, Jacqueline Brunel et Pierre Yves Delarue
  • La Bande dessinée, de la préhistoire aux images d’Épinal et aux illustrés de nos grands parents

Pressoir d’Eugène 23 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite du Pressoir d’Eugène de M. et Mme LEVY

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