Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires, Pressoir d’Eugène, Véretz

Informations pratiques

Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires 19 et 20 septembre Pressoir d’Eugène Indre-et-Loire

Contact : Tél. 06 87 66 23 98 – henrilevy.mail@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du Pressoir d’Eugène de M. et Mme LEVY

Plusieurs expositions à découvrir :

Adélaïde et Eugène BIZEAU, Amour et Anarchie

2 évocations de Véretz, Jacqueline Brunel et Pierre Yves Delarue

La Bande dessinée, de la préhistoire aux images d’Épinal et aux illustrés de nos grands parents

Pressoir d’Eugène 23 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Visite du Pressoir d’Eugène de M. et Mme LEVY

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