Visites extérieures du château de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz

Informations pratiques

Visites extérieures du château de Véretz Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Église Notre-Dame Indre-et-Loire

Lieu de rdv : devant l’église Notre-Dame de Véretz / Contact : C.C.C.V – Comité Culturel du Château de Véretz / Tél. 09 80 44 36 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À 11h15 et 16h15 : Visite extérieure du château de Véretz par Dominique Soulas de Russel.

Église Notre-Dame 3 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 La Chavonnière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église consacrée en 1519

À 11h15 et 16h15 : Visite extérieure du château de Véretz par Dominique Soulas de Russel

©Mairie de Véretz