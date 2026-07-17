Visites extérieures du château de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Véretz
Informations pratiques
Visites extérieures du château de Véretz Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Église Notre-Dame Indre-et-Loire
Lieu de rdv : devant l’église Notre-Dame de Véretz / Contact : C.C.C.V – Comité Culturel du Château de Véretz / Tél. 09 80 44 36 65
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À 11h15 et 16h15 : Visite extérieure du château de Véretz par Dominique Soulas de Russel.
Église Notre-Dame 3 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 La Chavonnière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église consacrée en 1519
À 11h15 et 16h15 : Visite extérieure du château de Véretz par Dominique Soulas de Russel
©Mairie de Véretz
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