Les projections de L’Institut de l’Image -Le Génie Guitry ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image -Le Génie Guitry

Du 04/06 au 28/06/2026. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-04

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Le cinéma français de 2023 a tout intérêt à retenir les leçons de Sacha Guitry, plus que jamais peut-être le noyau secret de notre cinématographie. Sacha Guitry n’aura peut-être pas été le plus grand cinéaste français (encore que !) mais il en est assurément le plus important, celui qui incarne le plus sa spécificité, sa couleur, ses possibles.



● Le Roman d’un tricheur (Fr., 1936) 1h21 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Marguerite Moreno, Jacqueline Delubac…

Précédé de Ceux de chez nous (Fr., 1915) 21 min

Présenté samedi 13 juin à 16h par Jean Fabrice Janaudy (distributeur, société Les Acacias) et suivi d’une discussion. Autres séances jeudi 4 juin à 14h, dimanche 7 à 16h30, jeudi 11 à 20h, vendredi 19 à 14h, jeudi 25 à 17h50



● Faisons un rêve (Fr., 1936) 1h20 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Raimu, Jacqueline Delubac…

Présenté par Jean Fabrice Janaudy samedi 13 juin à 18h45. Autres séances vendredi 5 juin à 20h, dimanche 7 à 14h30, vendredi 19 à 16h10, jeudi 25 à 20h, samedi 27 à 14h30



● Désiré (Fr., 1937) 1h32 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Jacqueline Delubac, Arletty, Pauline Carton…

Jeudi 4 juin à 16h10, samedi 6 à 18h30, vendredi 12 à 20h, dimanche 21 à 14h30, vendredi 26 à 16h



● Quadrille (Fr., 1938) 1h35 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Gaby Morlay, Jacqueline Delubac, Pauline Carton…

Jeudi 4 juin à 18h10, samedi 6 à 16h30, vendredi 12 à 14h, jeudi 18 à 20h40, vendredi 19 à 18h, dimanche 28 à 17h45



● Le Comédien (Fr., 1947) 1h35 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Lana Marconi, Pauline Carton, Jacques Baumer…

Vendredi 5 juin à 14h30, samedi 6 à 20h30, vendredi 12 à 18h, dimanche 14 à 17h, jeudi 25 à 14h



● Deburau (Fr., 1951) 1h35 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Lana Marconi, Michel François, Jeanne Fusier-Gir…

Jeudi 4 juin à 20h15, jeudi 11 à 18h, samedi 13 à 14h, samedi 20 à 20h45, dimanche 21 à 16h30, vendredi 26 à 14h



● La Poison (Fr., 1951) 1h25 de Sacha Guitry avec Michel Simon, Germaine Reuver, Jean Debucourt, Pauline Carton…

Samedi 6 juin à 14h30, vendredi 12 à 16h, samedi 13 à 20h45, vendredi 19 à 20h, jeudi 25 à 16h



● Si Versailles m’était conté… (Fr., 1953) 2h45 de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Michel Auclair, Jean-Pierre Aumont, Brigitte Bardot, Jean-Louis Barrault, Bourvil, Claudette Colbert, Pauline Carton, Jean Marais, Orson Welles, Édith Piaf, Gérard Philipe…

Vendredi 5 juin à 16h40, jeudi 11 à 14h30, jeudi 18 à 17h30, samedi 20 à 14h30, dimanche 28 à 14h30. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 81 82 instimag@wanadoo.fr

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English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

L’événement Les projections de L’Institut de l’Image -Le Génie Guitry Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence