Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre Le Bourg Tourouvre au Perche
Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre Le Bourg Tourouvre au Perche samedi 28 mars 2026.
Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre
Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Autheuil patrimoine vous propose une nouvelle édition des petites flambées su la colline d’Autheuil autour de la cheminée, avec du théâtre Préliminaires Avec le théâtre de Bernie, côté jardin , soyons témoins des échanges dans un café entre 2 êtres qui s’observent. la rencontre aura t-elle lieu ?
Participation libre .
Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 autheuilpatrimoine@gmail.com
English : Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche