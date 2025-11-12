Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre Le Bourg Tourouvre au Perche

Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre

Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Autheuil patrimoine vous propose une nouvelle édition des petites flambées su la colline d’Autheuil autour de la cheminée, avec du théâtre Préliminaires Avec le théâtre de Bernie, côté jardin , soyons témoins des échanges dans un café entre 2 êtres qui s’observent. la rencontre aura t-elle lieu ?

Participation libre .

Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 autheuilpatrimoine@gmail.com

English : Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée théâtre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche