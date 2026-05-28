Les p’tites mains : création d’un cadre en fleurs séchés Bibliothèque Assia Djebar Paris

Une chouettes activité manuelle autour du thème de la création d’un cadre en fleurs séchés

Retrouvez-nous à 10h30, le samedi :

20 juin

Atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

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