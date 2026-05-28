Les p’tites mains : création d’un cadre en fleurs séchés Bibliothèque Assia Djebar Paris
Les p’tites mains : création d’un cadre en fleurs séchés Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 20 juin 2026.
Une chouettes activité manuelle autour du thème de la création d’un cadre en fleurs séchés
Retrouvez-nous à 10h30, le samedi :
- 20 juin
Atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://twitter.com/BibAssiaDjebar
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Assia Djebar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La recherche en travail social : fondements et théories Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 28 mai 2026
- La recherche en travail social : fondements et théories, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 28 mai 2026
- Exposition La Solitude : histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice Paris 28 mai 2026
- Jardins jardins : le rendez vous des amoureux de l’art paysager Parc de la villa Windsor Paris 28 mai 2026
- L’art urbain s’invite à l’Hôtel national des Invalides Hôtel national des Invalides Paris 28 mai 2026