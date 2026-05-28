Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les p’tites mains : création d’un cadre en fleurs séchés Bibliothèque Assia Djebar Paris

Les p’tites mains : création d’un cadre en fleurs séchés Bibliothèque Assia Djebar Paris

Les p’tites mains : création d’un cadre en fleurs séchés Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Assia Djebar

Adresse : 1 rue Reynaldo Hahn

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Une chouettes activité manuelle autour du thème de la création d’un cadre en fleurs séchés

Retrouvez-nous à 10h30, le samedi :

  • 20 juin

Atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://twitter.com/BibAssiaDjebar


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Assia Djebar et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)