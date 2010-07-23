Les P’tites Pépites Châtelais aux racines de l’Antiquité Châtelais Segré-en-Anjou Bleu jeudi 23 juillet 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Châtelais aux racines de l’Antiquité Châtelais

4 Rue des Grands Murs Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite commentée du village de Châtelais.

Découvrez ce petit village de Châtelais chargé d’histoire, à travers une visite commentée par des passionnés sur les pas de l’Antiquité. Le parcours sera ponctué de nombreux vestiges historiques.

Suivra un atelier ludique pour mieux comprendre cette période dans le musée archéologique du village avec sa collection d’artéfact.

Ateliers à la suite de la visite dans le musée pour les plus jeunes

Jeudi 23 juillet à 10h

Durée 2h

6€ participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

4 Rue des Grands Murs Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of the village of Châtelais.

L’événement Les P’tites Pépites Châtelais aux racines de l’Antiquité Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu