Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois

Domaine de Danne Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite du château de Danne, à St Martin du Bois.

Situé à Saint-Martin-du-Bois, Danne est un domaine emblématique de l’Anjou. La visite guidée historique permet de parcourir 1000 ans d’histoire en passant par le pigeonnier médiéval, le château avec ses salles de réception richement décorées, la ferme modèle du 19ème siècle, le potager unique en son genre et le parc paysager aux arbres bicentenaires. Exceptionnellement

ouverts, ces lieux privés sont habités par la même famille depuis 400 ans. Elle vous invite à les découvrir.

Mercredi 22 juillet à 15h

Durée 1h30

6€ adulte Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Domaine de Danne Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Office de Tourisme de l’Anjou Bleu, visit the Château de Danne in St Martin du Bois.

L’événement Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu