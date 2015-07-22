Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu
Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu mercredi 22 juillet 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois
Domaine de Danne Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite du château de Danne, à St Martin du Bois.
Situé à Saint-Martin-du-Bois, Danne est un domaine emblématique de l’Anjou. La visite guidée historique permet de parcourir 1000 ans d’histoire en passant par le pigeonnier médiéval, le château avec ses salles de réception richement décorées, la ferme modèle du 19ème siècle, le potager unique en son genre et le parc paysager aux arbres bicentenaires. Exceptionnellement
ouverts, ces lieux privés sont habités par la même famille depuis 400 ans. Elle vous invite à les découvrir.
Mercredi 22 juillet à 15h
Durée 1h30
6€ adulte Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .
Domaine de Danne Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Office de Tourisme de l’Anjou Bleu, visit the Château de Danne in St Martin du Bois.
L’événement Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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