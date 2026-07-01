Rendez-vous peinture et patrimoine Château de la Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Rendez-vous peinture et patrimoine Château de la Lorie

La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-05 2026-08-20

Au château de la Lorie, à La Chapelle-sur-Oudon, des ateliers d’aquarelle ouverts à tous sont proposés jeudi 23 juillet, de 16 h à 18 h, et mercredi 5 août, de 18 h à 20 h.

À mi-chemin entre expérience culturelle, atelier créatif et découverte gastronomique, Peinture & Patrimoine propose de vivre un moment privilégié dans des sites d’exception. Pendant deux heures, les participants réalisent une aquarelle inspirée du lieu ou d’un objet du lieu sous les conseils d’une artiste peintre, tout en profitant d’une dégustation pensée en harmonie avec l’expérience.

Pour cette première édition du 23 juillet, l’atelier prendra la forme d’une Tea Party élaborée en partenariat avec Les Jardins des Arcands, qui proposeront une sélection d’élixirs accompagnés d’une gourmandise maison, à déguster tout au long de la séance.

Accessible à tous, sans prérequis en dessin ou en peinture, cette expérience met à l’honneur le patrimoine angevin à travers un regard artistique et sensible.

Chaque participant repartira avec son aquarelle, véritable souvenir de ce moment passé au Château de la Lorie. Cette œuvre constituera la première pièce d’une collection Peinture & Patrimoine, une invitation à découvrir, au fil des saisons, les plus beaux lieux patrimoniaux d’Anjou sous un nouvel angle.

Chaque château raconte une histoire… et chaque œuvre en gardera une trace.

Les Rendez-vous Peinture & Patrimoine ont vocation à investir progressivement plusieurs châteaux, domaines viticoles, jardins remarquables et sites patrimoniaux du département, afin de proposer une programmation itinérante mêlant création artistique, patrimoine et valorisation des savoir-faire locaux. .

La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateaudelalorie@gmail.com

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English :

At the Château de la Lorie, in La Chapelle-sur-Oudon, watercolor workshops open to everyone will be held on Thursday, July 23, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Wednesday, August 5, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

L’événement Rendez-vous peinture et patrimoine Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu