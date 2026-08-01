Les P’tites Pépites Modelage de la vie Saint-Michel-et-Chanveaux Atelier YADI Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Les P’tites Pépites Modelage de la vie Saint-Michel-et-Chanveaux

Atelier YADI 2 Rue d’Anjou Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation au modelage, à St Michel et Chanveaux.

Fatima, artiste céramiste depuis 35 ans, transmet son savoir-faire en animant des ateliers sur les techniques de modelage, poterie et sculpture. Pour cette séance découverte à l’atelier Yadi elle vous invite à créer l’esquisse d’un petit personnage que l’on imagine assis dans la pelouse… signe des beaux jours qui arrivent à grands pas.

Vous repartirez avec votre création qui sèchera à l’air libre quelques jours (penser à amener un petit carton pour le transport).

Vendredi 7 août à 15h30

15€ / personne

Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .

Atelier YADI 2 Rue d’Anjou Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

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English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, an introductory workshop on modeling will be held in St. Michel and Chanveaux.

L’événement Les P’tites Pépites Modelage de la vie Saint-Michel-et-Chanveaux Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu