Les p’tites portes ouvertes du Yo Domaine les 5 Wy Arbois
Les p’tites portes ouvertes du Yo Domaine les 5 Wy Arbois samedi 25 juillet 2026.
Arbois
Les p’tites portes ouvertes du Yo
Domaine les 5 Wy 28 Avenue du Maréchal Leclerc Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Yohann Widmer Domaine Viticole Les 5 Wy
Édition 2026 des P’tites Portes Ouvertes du Domaine les 5 Wy
Le vin jaune est enfin là !
Pour le repas moules/frites du dimanche midi, pensez à réserver ! .
Domaine les 5 Wy 28 Avenue du Maréchal Leclerc Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 60 35 24 yohann.widmer@domaine-5wy.fr
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English : Les p’tites portes ouvertes du Yo
L’événement Les p’tites portes ouvertes du Yo Arbois a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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