Les p’tites portes ouvertes du Yo Domaine les 5 Wy Arbois samedi 25 juillet 2026.

Arbois

Les p’tites portes ouvertes du Yo

Domaine les 5 Wy 28 Avenue du Maréchal Leclerc Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Yohann Widmer Domaine Viticole Les 5 Wy

Édition 2026 des P’tites Portes Ouvertes du Domaine les 5 Wy

Le vin jaune est enfin là !

Pour le repas moules/frites du dimanche midi, pensez à réserver ! .

Domaine les 5 Wy 28 Avenue du Maréchal Leclerc Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 60 35 24 yohann.widmer@domaine-5wy.fr

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English : Les p’tites portes ouvertes du Yo

L’événement Les p’tites portes ouvertes du Yo Arbois a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA