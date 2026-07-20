Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Visite commentée Durtal, ville d’eau et de pierres Durtal
jeudi 13 août 2026 · Durtal
Informations pratiques
Durtal
Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Visite commentée Durtal, ville d’eau et de pierres
41 rue du Maréchal Leclerc Durtal Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Durtal dévoile son patrimoine visite commentée jeudi 13 août
Et si, le temps d’une balade, vous appreniez à lire les secrets d’une ville ? À Durtal, chaque pierre a une histoire, chaque façade garde la mémoire d’un savoir-faire oublié.
Ici, l’eau a tout façonné elle a fait tourner les moulins, animé les minoteries, nourri les papeteries et les tanneries qui ont fait la renommée de la ville. Ces bâtiments, aujourd’hui silencieux, ont pourtant beaucoup à dire… à condition de savoir les écouter.
C’est justement ce que vous propose cette visite commentée une déambulation dans les rues et venelles de Durtal, guidée par un passionné qui saura faire revivre ce patrimoine sous vos yeux. Entre anecdotes, savoir-faire d’antan et petites histoires méconnues, laissez-vous surprendre par une ville que vous pensiez peut-être bien connaître.
Alors, prêts à (re)découvrir Durtal autrement ? .
41 rue du Maréchal Leclerc Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 37 26 ot@ccals.fr
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English :
Durtal Showcases Its Heritage: Guided Tour on Thursday, August 13
L’événement Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Visite commentée Durtal, ville d’eau et de pierres Durtal a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe
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