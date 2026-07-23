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AGENDA · Durtal

RDV Nature en Anjou Mon ami le lierre Durtal

jeudi 6 août 2026 · Durtal

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Forêt de Chambiers
Ville
49430 Durtal
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Durtal

RDV Nature en Anjou Mon ami le lierre

Forêt de Chambiers Durtal Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 11:45:00

Date(s) :
2026-08-06

Sortie nature en Anjou une balade découverte autour du lierre à Durtal
Organisé par la commune de Durtal et Eco Formation avec le soutien du Département

Et si vous changiez de regard sur une plante que l’on croit connaître ?
Souvent considéré à tort comme une plante envahissante, le lierre cache pourtant de nombreux trésors… Saviez-vous qu’il abrite la biodiversité, protège les sols et possède des usages étonnants ? Venez découvrir cette plante fascinante lors d’une balade nature originale, entre histoires, découvertes botaniques et créativité !

La découverte se poursuivra par deux ateliers pratiques et conviviaux
– un atelier tressage pour donner une seconde vie aux fibres du lierre ;
– un atelier fabrication de cosmétique naturelle à base de lierre pour explorer ses utilisations méconnues.

Tout public | GRATUIT
Durée 2h30   .

Forêt de Chambiers Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 30 24  transition-ecologique@ville-durtal.fr

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English :

Nature Outing in Anjou: A Discovery Walk Around the Lierre d’E Durtal

L’événement RDV Nature en Anjou Mon ami le lierre Durtal a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe

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