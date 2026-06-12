LES P’TITS AVENTURIERS Place Drouet d’Erlon Reims

Reims

LES P’TITS AVENTURIERS

Place Drouet d’Erlon CENTRE-VILLE Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 05:00:00

fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :

2026-07-10

Tout public

Cet été, place à l’aventure en plein cœur du centre-ville de Reims !

A l’initiative des Vitrines de Reims, la place d’Erlon se transforme en véritable terrain de jeux pour enfants avec les p’tits aventuriers.

Un espace de structures gonflables rassemble des activités ludiques aux univers variés.

L’accès est surveillé et gratuit.

Les univers proposés aux enfants de 2-4 ans sont distincts des 4-12 ans.

Consultez les horaires et le règlement sur le site des Vitrines de Reims. .

Place Drouet d’Erlon CENTRE-VILLE Reims 51100 Marne Grand Est

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English : LES P’TITS AVENTURIERS

L’événement LES P’TITS AVENTURIERS Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT de la Marne