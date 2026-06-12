Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES P’TITS AVENTURIERS Place Drouet d’Erlon Reims

LES P’TITS AVENTURIERS Place Drouet d’Erlon Reims vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place Drouet d'Erlon

Adresse : CENTRE-VILLE

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Reims

LES P’TITS AVENTURIERS

Place Drouet d’Erlon CENTRE-VILLE Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 05:00:00
fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :
2026-07-10

Tout public
Cet été, place à l’aventure en plein cœur du centre-ville de Reims !

A l’initiative des Vitrines de Reims, la place d’Erlon se transforme en véritable terrain de jeux pour enfants avec les p’tits aventuriers.
Un espace de structures gonflables rassemble des activités ludiques aux univers variés.
L’accès est surveillé et gratuit.
Les univers proposés aux enfants de 2-4 ans sont distincts des 4-12 ans.

Consultez les horaires et le règlement sur le site des Vitrines de Reims.   .

Place Drouet d’Erlon CENTRE-VILLE Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES P’TITS AVENTURIERS

L’événement LES P’TITS AVENTURIERS Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)