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Les p’tits brunchs anti-gaspi Rue du Four Bar-le-Duc

samedi 26 septembre 2026 · Rue du Four · Bar-le-Duc

Les p’tits brunchs anti-gaspi Rue du Four Bar-le-Duc

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue du Four
Adresse
Marché couvert
Ville
55000 Bar-le-Duc
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Bar-le-Duc

Les p’tits brunchs anti-gaspi

Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-11-28 13:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2026-12-19

Ateliers thématiques et dégustation de recettes anti-gaspi, le dernier samedi de chaque mois au marché couvert à Bar-le-Duc.
Évitons le gaspillage tout en s’amusant !

Gratuit.
Organisé par le service gestion et prévention des déchets de la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud.Tout public
0  .

Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 78 29 77  ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Themed workshops and tasting of anti-waste recipes, on the last Saturday of each month at the covered market in Bar-le-Duc.
Let’s avoid waste and have fun at the same time!

Free admission.
Organized by the Meuse Grand Sud agglomeration community’s waste management and prevention department.

L’événement Les p’tits brunchs anti-gaspi Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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