Les p’tits Cordonniers Atelier Mocassin (enfants de 8 à 13ans) Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine

jeudi 9 juillet 2026 · Musée des Métiers de la Chaussure · Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Les p’tits Cordonniers Atelier Mocassin (enfants de 8 à 13ans)

Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Deviens apprenti chausseur le temps d’un atelier au Musée des Métiers de la Chaussure !

Pendant les vacances, les enfants de 8 à 13 ans sont invités à vivre une expérience créative et originale au Musée des Métiers de la Chaussure de Sèvremoine.

À partir de pièces de cuir prédécoupées, chaque participant confectionne son propre mocassin en choisissant les couleurs, les matières et les finitions pour créer un modèle unique. Guidés par les animateurs du musée, les jeunes apprentis découvrent les différentes étapes de fabrication d’une chaussure tout en s’initiant aux gestes des artisans.

Entre créativité, manipulation du cuir et découverte d’un savoir-faire emblématique des Mauges, cet atelier offre une immersion ludique dans l’univers de la chaussure. Une activité idéale pour apprendre en s’amusant et repartir avec une création personnalisée, fabriquée de ses propres mains.

L’expérience peut être complétée par la visite du musée pour prolonger la découverte de l’histoire et des métiers de la chaussure. .

Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint Paul Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 contact@museechaussure.fr

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English :

Become an apprentice shoemaker for a workshop at the Museum of the Shoe-Making Trades!

L’événement Les p’tits Cordonniers Atelier Mocassin (enfants de 8 à 13ans) Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges