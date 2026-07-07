Les p’tits Cordonniers Atelier Sandalette (enfants de 6 à 11 ans) Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Les p’tits Cordonniers Atelier Sandalette (enfants de 6 à 11 ans)

Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Deviens apprenti chausseur le temps d’un atelier au Musée des Métiers de la Chaussure !

Au cœur du Musée des Métiers de la Chaussure à Sèvremoine, les enfants sont invités à vivre une expérience créative et ludique en réalisant leur propre sandalette en cuir.

À partir de pièces de cuir prédécoupées, chaque participant assemble, personnalise et repart avec sa création. Guidés pas à pas par les animateurs du musée, les jeunes artisans découvrent les gestes essentiels de la fabrication d’une chaussure tout en développant leur créativité et leur dextérité.

Bien plus qu’un simple atelier manuel, cette activité est une véritable immersion dans le savoir-faire qui a fait la renommée des Mauges. Elle permet aux enfants de comprendre, en s’amusant, les différentes étapes de fabrication d’une chaussure et de repartir avec un souvenir unique, fabriqué de leurs propres mains.

Une animation idéale pour les familles en quête d’une activité originale pendant les vacances, mêlant patrimoine, découverte et plaisir de créer. .

Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint Paul Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65

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English :

Become an apprentice shoemaker for a workshop at the Museum of the Shoe-Making Trades!

L’événement Les p’tits Cordonniers Atelier Sandalette (enfants de 6 à 11 ans) Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges