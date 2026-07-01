AGENDA · Auch
Les P’tits coups de cœur, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Les P’tits coups de cœur Samedi 31 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:30:00+01:00
Découvrez une sélection commentée des parutions de cet automne. Et n’hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur de la rentrée !
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
spécial « Rentrée littéraire »
À voir aussi à Auch (Gers)
- Projection jeunesse – Ariol, enfin les vacances !, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch 8 juillet 2026
- Festival Cine32, Indépendance(s) et Création Ciné32 Auch 30 septembre 2026
- Circa Festival du Cirque Actuel Auch 17 octobre 2026