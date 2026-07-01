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Les P’tits coups de cœur, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Les P’tits coups de cœur, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Les P’tits coups de cœur Samedi 31 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:30:00+01:00

Découvrez une sélection commentée des parutions de cet automne. Et n’hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur de la rentrée !

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
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