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Les P´tits Kili, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

mercredi 23 septembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Les P´tits Kili, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Les P´tits Kili Mercredi 23 septembre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Une heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge.

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