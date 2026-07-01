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Les P´tits Kili, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

Les P´tits Kili, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Les P´tits Kili Mercredi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Ouverture des réservations le 1er septembre.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Une heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge.

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