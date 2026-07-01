Les P´tits Kili, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing
Informations pratiques
Les P´tits Kili Mercredi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Ouverture des réservations le 1er septembre.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Une heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge.
Droits réservés
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