Les p’tits mordus d’histoires rue du 11 novembre Vorey

Les p’tits mordus d’histoires

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La médiathèque invite les plus petits, de 3 à 6 ans, à un temps de lectures.

Le printemps arrive… on part sur les chemins !

.

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The multimedia library invites the little ones, aged 3 to 6, to a time of reading.

Spring is on its way… let’s hit the trails!

L’événement Les p’tits mordus d’histoires Vorey a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay