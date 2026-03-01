Les p’tits mordus d’histoires rue du 11 novembre Vorey
Les p’tits mordus d’histoires rue du 11 novembre Vorey mercredi 25 mars 2026.
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire
La médiathèque invite les plus petits, de 3 à 6 ans, à un temps de lectures.
Le printemps arrive… on part sur les chemins !
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr
English :
The multimedia library invites the little ones, aged 3 to 6, to a time of reading.
Spring is on its way… let’s hit the trails!
