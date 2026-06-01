Les p’tits zikos, La Source, Roncq
Les p’tits zikos, La Source, Roncq mercredi 17 juin 2026.
Les p’tits zikos Mercredi 17 juin, 10h30 La Source Nord
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:15:00+02:00
Célébrons la musique autour d’un atelier créatif où le chant et la danse feront rayonner les tout petits
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/486/atelier-sensoriel-les-p-tits-zicos »}]
En avant la musique ! atelier sensoriel musique
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