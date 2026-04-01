Monts

Les Puces de Couturières

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les Puces de couturières s’installent le samedi 18 avril à l’Espace culturel Jean Cocteau.

Jusqu’31 exposants particuliers y prendront place pour vendre ou échanger tissus, articles de mercerie, matériels et accessoires.

Entrée libre de 9h30 à 17h pour faire le plein d’inspirations durables.

Les Puces de couturières et de loisirs créatifs, organisées par le CCAS de la Ville, s’installent le samedi 18 avril à l’Espace culturel Jean Cocteau. Jusqu’31 exposants particuliers y prendront place pour vendre ou échanger tissus, articles de mercerie, matériels et accessoires.

Une journée pour rencontrer d’autres passionnés, pour échanger de précieux conseils et dénicher des trésors !

Entrée libre à cet événement qui ouvre ses portes de 9h30 à 17h pour faire le plein d’inspirations durables.

Vous êtes un particulier et souhaitez participer en tant qu’exposant ?

Droit de participation

Emplacement 10 € (grande table 2,40 m x 80 cm avec 2 chaises)

Grille 3 € (lot de 2 grilles)

Inscription et réservation jusqu’au vendredi 10 avril. .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr

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English :

The Puces de couturières will take place on Saturday April 18 at the Espace culturel Jean Cocteau.

Up to 31 individual exhibitors will be selling or exchanging fabrics, haberdashery, materials and accessories.

Free entry from 9.30 a.m. to 5 p.m., for all your sustainable inspiration needs.

L’événement Les Puces de Couturières Monts a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme