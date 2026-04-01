Atelier famille Mosaïque Monts
Atelier famille Mosaïque Monts jeudi 23 avril 2026.
Monts
Atelier famille Mosaïque
Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – 9 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-24 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Partez en famille à la découverte des magnifiques mosaïques Art déco du château de Candé, puis laissez libre cours à votre créativité en réalisant votre propre œuvre en mosaïque !
Partez en famille à la découverte des magnifiques mosaïques Art déco du château de Candé, puis laissez libre cours à votre créativité en réalisant votre propre œuvre en mosaïque ! .
Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70
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English :
Take the whole family on a tour of the magnificent Art Deco mosaics at Château de Candé, then give free rein to your creativity by creating your own mosaic work!
L’événement Atelier famille Mosaïque Monts a été mis à jour le 2026-04-09 par Conseil Départemental 37
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