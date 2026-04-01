Monts

Atelier famille Mosaïque

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-24 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Partez en famille à la découverte des magnifiques mosaïques Art déco du château de Candé, puis laissez libre cours à votre créativité en réalisant votre propre œuvre en mosaïque !

Partez en famille à la découverte des magnifiques mosaïques Art déco du château de Candé, puis laissez libre cours à votre créativité en réalisant votre propre œuvre en mosaïque ! .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70

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English :

Take the whole family on a tour of the magnificent Art Deco mosaics at Château de Candé, then give free rein to your creativity by creating your own mosaic work!

L’événement Atelier famille Mosaïque Monts a été mis à jour le 2026-04-09 par Conseil Départemental 37