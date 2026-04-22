Rallye nature par l’Arbre Voyageur Monts
Rallye nature par l’Arbre Voyageur Monts dimanche 26 juillet 2026.
Monts
Rallye nature par l’Arbre Voyageur
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez tester vos connaissances environnementales dans ce rallye en étoile au cœur du magnifique parc du Domaine de Candé, classé Espace naturel sensible.
Venez tester vos connaissances environnementales dans ce rallye en étoile au cœur du magnifique parc du Domaine de Candé, classé Espace naturel sensible. 5 .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70
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English :
Come and test your environmental knowledge in this star rally in the heart of the magnificent park of the Domaine de Candé, classified as a sensitive natural area.
L’événement Rallye nature par l’Arbre Voyageur Monts a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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