Festival Terres du Son Monts

Depuis 21 ans, le festival Terres du Son propose une programmation riche faisant la part belle à la découverte, à l’étonnement et à la curiosité. Ralliant le domaine de Candé, à Monts, les festivaliers viennent chercher une ambiance, une expérience, des rencontres…

Ralliant le domaine de Candé, à Monts, les festivaliers viennent chercher une ambiance, une expérience, des rencontres, découvrent l’engagement éthique et responsable de la manifestation… tout en profitant aussi de quelques belles têtes d’affiches !

Sont annoncés pour Terres du Son 2026 Julien Doré, Helena, Ofenbach, Feu!Chaterton… .

For the past 21 years, the Terres du Son festival has offered a rich program, with a strong emphasis on discovery, amazement and curiosity. Rallying around the Domaine de Candé, in Monts, festival-goers come in search of atmosphere, experience and encounters…

