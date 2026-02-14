Visite thématique Le mariage Windsor Monts
Visite thématique Le mariage Windsor Monts dimanche 5 juillet 2026.
Monts
Visite thématique Le mariage Windsor
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 15:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-16
Juin 1937 le monde a les yeux tournés vers Candé… Plongez dans l’histoire de ce mariage intime !
Sur réservation, nombre de places limité.
Juin 1937 le monde a les yeux tournés vers Candé… Plongez dans l’histoire de ce mariage intime !
Accompagné par un médiateur du patrimoine, découvrez toutes les richesses patrimoniales du Domaine.
Sur réservation. Nombre de places limité. .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr
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English :
June 1937: the eyes of the world are on Candé? Dive into the story of this intimate wedding!
Limited number of places available.
L’événement Visite thématique Le mariage Windsor Monts a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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