Monts

Visite thématique Le mariage Windsor

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 15:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-16

Juin 1937 le monde a les yeux tournés vers Candé… Plongez dans l’histoire de ce mariage intime !

Sur réservation, nombre de places limité.

Juin 1937 le monde a les yeux tournés vers Candé… Plongez dans l’histoire de ce mariage intime !

Accompagné par un médiateur du patrimoine, découvrez toutes les richesses patrimoniales du Domaine.

Sur réservation. Nombre de places limité. .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

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English :

June 1937: the eyes of the world are on Candé? Dive into the story of this intimate wedding!

Limited number of places available.

L’événement Visite thématique Le mariage Windsor Monts a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme