Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe
Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe dimanche 7 juin 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Les Puces de Fresnay
Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Découvrez les Puces de Fresnay sous les halles !
Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y dénicher des objets remplis d’histoire vendus uniquement par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts.
Informations auprès de la Mairie de Fresnay-sur-Sarthe au 02 43 97 23 75. .
Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75
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English :
Discover the Fresnay flea market under the Halles!
L’événement Les Puces de Fresnay Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles
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