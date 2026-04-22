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Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe

Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Sous les Halles

Adresse : Place de Bassum

Ville : 72130 Fresnay-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Fresnay-sur-Sarthe

Les Puces de Fresnay

Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Découvrez les Puces de Fresnay sous les halles !
Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y dénicher des objets remplis d’histoire vendus uniquement par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts.

Informations auprès de la Mairie de Fresnay-sur-Sarthe au 02 43 97 23 75.   .

Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75 

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English :

Discover the Fresnay flea market under the Halles!

L’événement Les Puces de Fresnay Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles

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