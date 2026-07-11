Les Puces de Noël Parc des Expositions de Limoges Limoges
dimanche 13 décembre 2026 · Parc des Expositions de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Puces de Noël
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 08:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20
Pour fêter la magie des fêtes, les Puces de la Cité prennent leurs quartiers d’hiver au Parc des Expositions Grand Palais de Limoges pour deux grandes éditions spéciales Noël, entièrement couvertes, idéales pour chiner à l’abri.
Trois rendez-vous exceptionnels
• Dimanche 13 décembre ouverture des Puces de Noël.
• Samedi 19 décembre nocturne de 17h à 21h ambiance festive et chaleureuse.
• Dimanche 20 décembre 8h à 18h deuxième grande journée de brocante.
Venez découvrir une brocante 100 % professionnelle, avec des exposants venus de toute la région et au-delà antiquités, vintage, arts de la table, objets de collection, décorations anciennes… l’occasion parfaite pour trouver le cadeau unique ou la pièce rare qui fera la différence sous le sapin. .
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Puces de Noël
L’événement Les Puces de Noël Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026