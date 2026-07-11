Les Puces de Noël Parc des Expositions de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les Puces de Noël

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 08:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20

Pour fêter la magie des fêtes, les Puces de la Cité prennent leurs quartiers d’hiver au Parc des Expositions Grand Palais de Limoges pour deux grandes éditions spéciales Noël, entièrement couvertes, idéales pour chiner à l’abri.

Trois rendez-vous exceptionnels

• Dimanche 13 décembre ouverture des Puces de Noël.

• Samedi 19 décembre nocturne de 17h à 21h ambiance festive et chaleureuse.

• Dimanche 20 décembre 8h à 18h deuxième grande journée de brocante.

Venez découvrir une brocante 100 % professionnelle, avec des exposants venus de toute la région et au-delà antiquités, vintage, arts de la table, objets de collection, décorations anciennes… l’occasion parfaite pour trouver le cadeau unique ou la pièce rare qui fera la différence sous le sapin. .

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com

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English : Les Puces de Noël

L’événement Les Puces de Noël Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole