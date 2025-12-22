Les Puces des Cours • COS de Cusset Cusset
Les Puces des Cours • COS de Cusset Cusset dimanche 7 juin 2026.
Cusset
Les Puces des Cours • COS de Cusset
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) organise sa 3e édition des Puces des Cours le dimanche 7 juin 2026 de 8h à 19h sur le Cours Lafayette et les rues adjacentes..
.
Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25 cos.cusset@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) is organizing its 3rd Puces des Cours on Sunday June 7, 2026 from 8am to 7pm on the Cours Lafayette and adjacent streets…
L’événement Les Puces des Cours • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-12-22 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset 26 avril 2026
- Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset 26 avril 2026
- Brocante • Les Amis des Darcins Cusset 26 avril 2026
- Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset 29 avril 2026
- Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset 30 avril 2026