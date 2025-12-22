Cusset

Les Puces des Cours • COS de Cusset

Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) organise sa 3e édition des Puces des Cours le dimanche 7 juin 2026 de 8h à 19h sur le Cours Lafayette et les rues adjacentes..

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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25 cos.cusset@ville-cusset.fr

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English :

The Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) is organizing its 3rd Puces des Cours on Sunday June 7, 2026 from 8am to 7pm on the Cours Lafayette and adjacent streets…

L’événement Les Puces des Cours • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-12-22 par Vichy Destinations