Les puces des couturières, Espace André Chamson, Alès

Les puces des couturières Samedi 13 juin, 09h00 Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 06 66 45 84 »}]

Venez chiner dans une multitude de tissus, dentelles, accessoires de couture, rubans, laine, revues, petites créations. Proposées par “Patch’O fil du Gardon”. Couture Marché