Les puces des couturières, Espace André Chamson, Alès
Les puces des couturières, Espace André Chamson, Alès samedi 13 juin 2026.
Les puces des couturières Samedi 13 juin, 09h00 Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 06 66 45 84 »}]
Venez chiner dans une multitude de tissus, dentelles, accessoires de couture, rubans, laine, revues, petites créations. Proposées par “Patch’O fil du Gardon”. Couture Marché
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