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Les puces des couturières, Espace André Chamson, Alès

Les puces des couturières, Espace André Chamson, Alès

Les puces des couturières, Espace André Chamson, Alès samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace André Chamson

Adresse : 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Les puces des couturières Samedi 13 juin, 09h00 Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 06 66 45 84 »}]
Venez chiner dans une multitude de tissus, dentelles, accessoires de couture, rubans, laine, revues, petites créations. Proposées par “Patch’O fil du Gardon”. Couture Marché

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