Les Punks Parisiens prennent l’air – 4, Spot 13, Paris

Les Punks Parisiens prennent l’air – 4 Dimanche 21 juin, 13h00 Spot 13 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

15 GROUPES PUNK en plein air !

Une grande journée de dimanche en perspective…

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Spot 13 Rue Jean-Baptiste Berlier – 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« link »: « https://fb.me/e/1Vmxv5nXZg »}] Galerie Streetart à ciel ouvert

15 GROUPES PUNK en plein air !

©Punks Parisiens