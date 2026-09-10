LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’été et donne rendez-vous aux mélomanes, amateurs du patrimoine et curieux pour des pauses musicales autour des orgues emblématiques toulousains.
Au coeur de l’été, concerts, récitals, lectures musicales et visites insolites sont organisés à la Basilique Saint-Sernin, à l’église Saint-Nicolas, au Temple du Salin et à l’église du Gesù.
Profitez de moments estivaux associant plaisir de la musique et découverte originale de trésors patrimoniaux. Seul, en famille ou entre amis, (re)découvrez l’orgue, son histoire et ses sonorités. La recette pour patienter jusqu’au Festival de Toulouse les Orgues !
Retrouvez le programme détaillé sur leur site internet du festival Toulouse les Orgues. .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like every year, Toulouse les Orgues takes up its summer quarters and invites music lovers, heritage enthusiasts and the curious to enjoy musical breaks around Toulouse?s emblematic organs.
L’événement LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026